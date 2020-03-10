شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تمهل مواطنيها في تركيا حتى 12 مارس للعودة إلى المملكة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 مارس 2020 صورة أرشيفية Advertisements قالت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الثلاثاء، إن المواطنين السعوديين المتواجدين في تركيا والراغبين في العودة إلى المملكة، بإمكانهم السفر عبر الخطوط السعودية خلال 72 ساعة.

وفي بيان نشرته على حسابها الرسمي في تويتر قالت السفارة: ”إنه إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا، فإن السفارة تود إحاطة المواطنين بأن الخطوط السعودية تفتح رحلاتها من تركيا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى 12 مارس/آذار الحالي للمواطنين السعوديين (وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات) الراغبين في العودة إلى المملكة“. وتأتي القرارات السعودية كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة .

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