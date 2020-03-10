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الكونجو تسجل أول إصابة بـ كورونا وزيادة عدد الحالات في تونس

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2020-03-10

الكونجو تسجل أول إصابة بـ كورونا وزيادة عدد الحالات في تونس

متابعات الخليج 365 - واس

سجلت جمهورية الكونجو الديمقراطية اليوم أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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وقال وزير الصحة إتيني لونجوندو في تصريح له اليوم ” إن السلطات فرضت حجراً صحياً على مواطن بلجيكي زار البلاد قبل عدة أيام, وعلى عدد من مرافقيه”.

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل إصابة سادسة بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج التحليل المخبري لـ 44 شخصًا.

وأوضح مدير الرعاية الصحية الأساسية في تونس شكري بن حمودة خلال مؤتمر صحفي، أن المصاب الجديد بفيروس كورونا هو شقيق مصاب آخر تم الكشف عنه سابقاً في محافظة المهدية شرق تونس.

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