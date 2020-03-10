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2020-03-10 8 نصائح للنجاة من الإصابة بـ فيروس كورونا يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements بعد انتشار حالات العدوى بفيروس كورونا، قدم الطبيب الأمريكي والإعلامي دكتور أوز، نصائح وإرشادات لضمان الحماية وتجنب العدوى بالفيروس القاتل، بحسب ما نشرته شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية. ففي حديثه مع برنامج “فوكس أند فريندز” Fox & Friends، قدم دكتور أوز عددًا من النصائح تساعد على النجاة من الوفاة بسبب العدوى بالفيروس القاتل، بحسب ما نقلته “العربية” كما يلي: اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية واستخدم معقم يدين يحتوي على نسبة 60% على الأقل من الكحول.

قم بتطهير الأسطح باستخدام بخاخات مطهرة بدلًا من القطع القماشية أو المناديل المبللة؛ حتى لا تنتقل الجراثيم من سطح إلى آخر عندما تعلق بها. ويُنصح بترك السطح مبللًا لمدة 3 دقائق قبل التجفيف.

احصل على 7 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة.

ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة يوميًّا.

قم بتحسين جودة الهواء باستخدام مرطبات الجو؛ لأن الفيروسات لا تنتشر في الهواء الرطب.

مارس التأمل؛ لأنه يمكن أن يدعم جهاز المناعة لديك.

تجنب المصافحة، حيث قال دكتور أوز: إن المصافحة تنقل 10 أضعاف الجراثيم، موضحًا أن المصافحة بقبضة قوية ومحكمة تنقل واحدًا من عشرة من الجراثيم المتراكمة على راحة اليد. ونصح دكتور أوز بالاكتفاء بإيماءة بالرأس مصحوبة بابتسامة عريضة فحسب.

امتنع عن لمس الوجه بالأيدي المجردة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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