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2020-03-10 الشيخ التركي يزور قوات الحرس الوطني بالحد الجنوبي متابعات الخليج 365 - نجران زار المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله التركي، قوات وزارة الحرس الوطني بالحد الجنوبي بنجران. Advertisements ونشر حساب وزارة الحرس الوطني على موقع تويتر، صورًا تبين زيارة الشيخ التركي لقوات الحرس الوطني في نجران. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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