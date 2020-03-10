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اليونان تغلق المدارس والجامعات أسبوعين

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2020-03-10

اليونان تغلق المدارس والجامعات أسبوعين

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت اليونان اليوم المدارس ودور الحضانة والجامعات أسبوعين بهدف منع انتشار فيروس كورونا السريع الذي أصاب 89 شخصًا في البلاد.

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وقال وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس في تصريح صحفي: “إن الحكومة قررت تعليق أنشطة كل المؤسسات التعليمية في كل أنحاء البلاد لـ 14 يومًا”.

وارتفعت حصيلة عدد حالات الوفيات في إيطاليا إلى 168 حالة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي “إن عدد المتوفين في إيطاليا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 463 إلى 631 حالة”.

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