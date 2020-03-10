، شاهد .. تفعيل نظام التعليم عن بُعد في جامعة تبوك ،

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قامت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في جامعة تبوك، بإعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولضمان سير العملية التعليمية بالجامعة واحتواء تعليق الدراسة المؤقت.
وتضمنت الخطة إنشاء جلسات افتراضية لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وتفعيل التعليم عن بعد بكل أشكاله، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وتوفير نظام دعم فني متكامل بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم فني يستقبل الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة صباحًا ومساءً طوال أيام الأسبوع.
وبحسب عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور علي بن نازل الشمري، تم تدريب أكثر من 1000 عضو هيئة تدريس في الجامعة من خلال عددٍ من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وتم إعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، بالإضافة إلى فتح فصول افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.
وبيّن "الشمري" أنه تم تطوير منصة للإرشاد الأكاديمي تساعد على تيسير العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها من خلال تواصل الطلاب مع مشرفيهم الأكاديميين عن بعد، وتقديم جميع خدمات الدعم الفني لهم، علمًا بأنه منذ اليوم الأول قد تم دخول أكثر من 32 ألف طالب على نظام إدارة التعلم Blackboard، وتم اختبار مجموعة من المحاضرات.
يُذكر أن جامعة تبوك وبتوجيه من مديرها الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي تحرص على اتخاذ كل القرارات التي من شأنها الحفاظ على ديمومة العمل والتعلم والتدريب وجميع الأنشطة والفعاليات في جامعة تبوك وذلك من خلال تفعيل التقنيات الحديثة، بخطط مدروسة ومعدة مسبقًا من خلال عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 10:49 PM
في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كوروناشاهد .. تفعيل نظام التعليم عن بُعد في جامعة تبوك
قامت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في جامعة تبوك، بإعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولضمان سير العملية التعليمية بالجامعة واحتواء تعليق الدراسة المؤقت.
وتضمنت الخطة إنشاء جلسات افتراضية لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وتفعيل التعليم عن بعد بكل أشكاله، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وتوفير نظام دعم فني متكامل بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم فني يستقبل الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة صباحًا ومساءً طوال أيام الأسبوع.
وبحسب عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور علي بن نازل الشمري، تم تدريب أكثر من 1000 عضو هيئة تدريس في الجامعة من خلال عددٍ من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وتم إعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، بالإضافة إلى فتح فصول افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.
وبيّن "الشمري" أنه تم تطوير منصة للإرشاد الأكاديمي تساعد على تيسير العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها من خلال تواصل الطلاب مع مشرفيهم الأكاديميين عن بعد، وتقديم جميع خدمات الدعم الفني لهم، علمًا بأنه منذ اليوم الأول قد تم دخول أكثر من 32 ألف طالب على نظام إدارة التعلم Blackboard، وتم اختبار مجموعة من المحاضرات.
يُذكر أن جامعة تبوك وبتوجيه من مديرها الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي تحرص على اتخاذ كل القرارات التي من شأنها الحفاظ على ديمومة العمل والتعلم والتدريب وجميع الأنشطة والفعاليات في جامعة تبوك وذلك من خلال تفعيل التقنيات الحديثة، بخطط مدروسة ومعدة مسبقًا من خلال عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
، شاهد .. تفعيل نظام التعليم عن بُعد في جامعة تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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