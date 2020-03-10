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شارك البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى في منطقة تبوك، بعربة العيادات المتنقلة التي تجوب قرى تيماء هذه الأيام بعيادة لفحص العيون، وذلك في مبادرة أطلقها المركز بتوجيهات من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي.
وبدأت عربة العيادات الصحية المتنقلة التابعة لصحة تبوك، جولتها في مراكز وقرى تيماء الأحد الماضي لتقديم خدماتها الطبية المختلفة بالمحافظة بهدف الوصول للتجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية كخدمات الكشف على الأمراض ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، ومتابعة صحة الطفل السليم، والتطعيمات، ومحطة للتثقيف الصحي، مع الخدمات المساندة، مثل الأشعة والمختبر، وتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التوعية والاستشارات الطبية والخدمات العلاجية، ومعرفة الاحتياجات الأولية الصحية لتلك القرى.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 10:28 PM
استهدفت التجمعات السكانية البعيدة لتقديم خدماتها الطبية المختلفةعربة "البرنامج الوطني لصحة العين" تجوب قرى تيماء
شارك البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى في منطقة تبوك، بعربة العيادات المتنقلة التي تجوب قرى تيماء هذه الأيام بعيادة لفحص العيون، وذلك في مبادرة أطلقها المركز بتوجيهات من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي.
وبدأت عربة العيادات الصحية المتنقلة التابعة لصحة تبوك، جولتها في مراكز وقرى تيماء الأحد الماضي لتقديم خدماتها الطبية المختلفة بالمحافظة بهدف الوصول للتجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية كخدمات الكشف على الأمراض ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، ومتابعة صحة الطفل السليم، والتطعيمات، ومحطة للتثقيف الصحي، مع الخدمات المساندة، مثل الأشعة والمختبر، وتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التوعية والاستشارات الطبية والخدمات العلاجية، ومعرفة الاحتياجات الأولية الصحية لتلك القرى.
، عربة "البرنامج الوطني لصحة العين" تجوب قرى تيماء ،
المصدر : الخليج 365
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