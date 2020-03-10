- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
محمد بن مسعود - الدمام - كرم رئيس المحكمة العامة بصامطة الشيخ عماد بن أحمد العطيف موظفي الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة نظير إنجازهم في أعمالهم الموكلة لهم وإنهاء جميع إجراءات المراجعين والسرعة في الإنجاز والتزامهم بالأنظمة والتعليمات التي تسهم بالرقي بهذه المحكمة.
كما تم تكريم عضو الدائرة عبدالرحمن بن محمد علي دباج بمناسبة حصوله على برنامج الدراسات العليا في المحاماة، ووجه الجميع شكرهم لكل من شارك في هذا التكريم راجين الله أن يكون هذا التكريم حافزاً وتشجيعاً لهم.
وقال "العطيف" "إننا نحرص على القيام بتكريم كل الأيادي المساعدة في تقديم الخدمات وذلك ينعكس على أداء المحكمة للوصول إلى رؤيتها في خدمة المواطن.
شهد التكريم مساعد رئيس المحكمة فضيلة القاضي يحيى بن إبراهيم المباركي وفضيلة رئيس الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة القاضي عمر بن عايض الشهراني.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 10:27 PM"العطيف "يكرم موظفي المكتب القضائي الخامس بمحكمة صامطة
كرم رئيس المحكمة العامة بصامطة الشيخ عماد بن أحمد العطيف موظفي الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة نظير إنجازهم في أعمالهم الموكلة لهم وإنهاء جميع إجراءات المراجعين والسرعة في الإنجاز والتزامهم بالأنظمة والتعليمات التي تسهم بالرقي بهذه المحكمة.
كما تم تكريم عضو الدائرة عبدالرحمن بن محمد علي دباج بمناسبة حصوله على برنامج الدراسات العليا في المحاماة، ووجه الجميع شكرهم لكل من شارك في هذا التكريم راجين الله أن يكون هذا التكريم حافزاً وتشجيعاً لهم.
وقال "العطيف" "إننا نحرص على القيام بتكريم كل الأيادي المساعدة في تقديم الخدمات وذلك ينعكس على أداء المحكمة للوصول إلى رؤيتها في خدمة المواطن.
شهد التكريم مساعد رئيس المحكمة فضيلة القاضي يحيى بن إبراهيم المباركي وفضيلة رئيس الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة القاضي عمر بن عايض الشهراني.
، "العطيف "يكرم موظفي المكتب القضائي الخامس بمحكمة صامطة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العطيف "يكرم موظفي المكتب القضائي الخامس بمحكمة صامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.