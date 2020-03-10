- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم عن دعمه تعديلاً دستورياً يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى رغم تقييد القانون حالياً لمثل هذه الخطوة، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الثلاثاء).
وبموجب الدستور يتعين على "بوتين" ترك منصبه في 2024، عندما تنتهي فترة ولايته الرئاسية الرابعة، لكن مشرعاً من حزب روسيا المتحدة اقترح اليوم تعديل الدستور على نحو يبدأ إحصاء فترات ولاية "بوتين" من الصفر، وفقاً لـ"رويترز".
وذكر عضو البرلمان والمسؤول البارز بحزب روسيا المتحدة سيرجي نيفيروف، أن الحزب سيؤيد هذا المقترح ويمكن مناقشته في البرلمان في وقت لاحق اليوم.
رغم التعارض الدستوري.. الحزب الحاكم يمهد لبقاء "بوتين" في السلطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-10
أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم عن دعمه تعديلاً دستورياً يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى رغم تقييد القانون حالياً لمثل هذه الخطوة، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الثلاثاء).
وبموجب الدستور يتعين على "بوتين" ترك منصبه في 2024، عندما تنتهي فترة ولايته الرئاسية الرابعة، لكن مشرعاً من حزب روسيا المتحدة اقترح اليوم تعديل الدستور على نحو يبدأ إحصاء فترات ولاية "بوتين" من الصفر، وفقاً لـ"رويترز".
وذكر عضو البرلمان والمسؤول البارز بحزب روسيا المتحدة سيرجي نيفيروف، أن الحزب سيؤيد هذا المقترح ويمكن مناقشته في البرلمان في وقت لاحق اليوم.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
09:56 PM
يتعين عليه ترك منصبه في 2024
أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم عن دعمه تعديلاً دستورياً يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى رغم تقييد القانون حالياً لمثل هذه الخطوة، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الثلاثاء).
وبموجب الدستور يتعين على "بوتين" ترك منصبه في 2024، عندما تنتهي فترة ولايته الرئاسية الرابعة، لكن مشرعاً من حزب روسيا المتحدة اقترح اليوم تعديل الدستور على نحو يبدأ إحصاء فترات ولاية "بوتين" من الصفر، وفقاً لـ"رويترز".
وذكر عضو البرلمان والمسؤول البارز بحزب روسيا المتحدة سيرجي نيفيروف، أن الحزب سيؤيد هذا المقترح ويمكن مناقشته في البرلمان في وقت لاحق اليوم.
، رغم التعارض الدستوري.. الحزب الحاكم يمهد لبقاء "بوتين" في السلطة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر رغم التعارض الدستوري.. الحزب الحاكم يمهد لبقاء "بوتين" في السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.