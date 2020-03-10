محمد بن مسعود - الدمام - رغم محاولات إنعاشه لقي مربي وصائد ثعابين مصرعه أمس إثر تعرضه للدغة ثعبان أسود سام بعدما صاده في منطقة جبلية ورفض بيعه.

ووفقًا للتفاصيل، فإن المواطن اعتاد صيد وتربية الثعابين وبيعها، لكنه في المرة الأخيرة رفض بيع هذا الثعبان الأسود لعدة أسابيع، حتى فاجأه ولدغه، فلقي الصياد مصرعه على الرغم من محاولات إنعاشه. 10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 10:17 PM رغم محاولات إنعاشه Advertisements صاده ورفض بيعه فانقلب عليه.. "لدغة الأسود" تقتل صائد ثعابين في جازان صاده ورفض بيعه فانقلب عليه.. "لدغة الأسود" تقتل صائد ثعابين في جازان لقي مربي وصائد ثعابين مصرعه أمس إثر تعرضه للدغة ثعبان أسود سام بعدما صاده في منطقة جبلية ورفض بيعه.

ووفقًا للتفاصيل، فإن المواطن اعتاد صيد وتربية الثعابين وبيعها، لكنه في المرة الأخيرة رفض بيع هذا الثعبان الأسود لعدة أسابيع، حتى فاجأه ولدغه، فلقي الصياد مصرعه على الرغم من محاولات إنعاشه. الكلمات المفتاحية ، صاده ورفض بيعه فانقلب عليه.. "لدغة الأسود" تقتل صائد ثعابين في جازان ،

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