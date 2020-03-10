اخبار السعوديه

تعليمات مهمة من سفارة المملكة في فرنسا للمواطنين

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ناشدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا مواطنيها المتواجدين هناك بضرورة التواصل معها حتى يتم الترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها المملكة العربية في الفترة الأخيرة للحفاظ على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.

 

لذا طالبت السفارة، عبر بيان على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مواطنيها بالتواصل مع قسم شئون السعوديين في السفارة للرد على استفساراتهم وذلك من خلال الأرقام التالية: (0033673656324 – 0033626238195)، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات للوقاية من فيروس كورونا.

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