شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب بسيط يعالج التهابات الكلى وينقي الجسم من السموم والغازات.. تناول كوب واحد أسبوعيًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحيانا يكون زيادة الماء بالجسم عرض لوجود مشكلة صحية مثل مشكلات القلب أو الكلى، ولذلك لابد من معرفة سبب زيادة الماء بالجسم.



حتى وإن كان الجسم يحاول دائما أن ينظم السوائل بداخله بواسطة الهرمونات، إلا أن هذه العملية لا تنجح مائة بالمائة في جميع الأحيان.. ولذلك قد يظهر أحيانا بعض الانتفاخات وبعض الورم فى الأطراف. آ

قد يهمك ايضاً:

مشروب بسيط يعالج التهابات الكلى وينقي الجسم من السموم والغازات.. تناول كوب واحد أسبوعيًا

الكشف عن هوية الفتاة المتعلقة بالفنان كاظم الساهر .. جمال باذخ وأناقة تفوق الخيال!.. هل هي زوجته الجديدة؟ (صور)



نبتة مشهورة رخيصة الثمن لكن فوائدها ’’أغلى من الذهب’’ .. تحميك من السرطان وضغط الدم والزهايمر والخرف



الموت يفجع الأسرة المالكة في السعودية والديوان الملكي يعلن قبل قليل ’’بيان عـاجل’’ .. شاهد ماورد فيه؟

مرجع شيعي يكتشف ’’علاج غريب’’ لفيروس كورونا .. وسخرية واسعة تجتاح مواقع التواصل!.. شاهد

أول تحرك دولي تجاه السعودية ردًا على اعتقال الأميرين ’’أحمد بن عبدالعزيز و محمد بن نايف’’



Advertisements

صينيون يبكون بحرقة بعد توزيع القرآن الكريم في بلادهم لأول مرة بسبب كورونا!.. فيديو يكشف ’’الحقيقة كاملة’’

وداعًا لفيروس ”كورونا”.. دكتور تركي شهير يزف بشرى سارة للعالم (لا داعي للحجر الصحي بعد اليوم)

الأمير أحمد بن عبدالعزيز يوجه رسالته الأخيرة لأسرته.. ومحمد بن سلمان : ’’لا تجرؤوا على معارضة صعودي للعرش’’

الملك سلمان يتنازل عن العرش لنجله محمد في هذا الموعد.. والأمير أحمد بن عبدالعزيز رفض أمرًا للملك قبل اعتقاله بساعات (موقع بريطاني يفجر مفاجآت صادمة)

إذا ظهرت هذه العلامات ’’في أظافرك’’ فأنت مصاب بـ’’انسداد الشرايين وأمراض القلب’’ .. شاهد



الفلكية السعودية تصدر بيان عاجل بشأن “كويكب ضخم يقترب من الأرض ويضربها في هذا الموعد”.. شاهد ماورد فيه؟

ولكن يمكن التخلص من هذا الورم بفضل النباتات الطبيعية.



- شراب البولدو: شراب ورق نبات البولدو جيد جدا للتخلص من الماء الزائد فى الجسم على أن تحافظ على عدم الإفراط فى استخدامه.

هذا النبات ينقى الجسم من السموم ويخلصه من الماء الزائد، كما أنه يعالج التهابات الكلى وينظم ويخلص الجسم من الغازات ومشاكل الجهاز الهضمى.آ

ينصح بتناول من ثلاث إلى أربعة أكواب من هذا الشراب أسبوعيا، خمسة عشر دقيقة بعد الوجبة الرئيسية، لا ينصح باستخدام هذا الشراب للمرأة الحامل، لا تتناول ابدا أكثر من ثلاثة أكواب يوميا.