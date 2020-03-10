الزكاة والدخل: لا علاقة لنا بالخلافات التعاقدية بين البائع والمشتري

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الخلافات التعاقدية والتجارية، خارج اختصاصاتها النظامية، وتلقت «الزكاة والدخل» تساؤلًا من أحد العملاء بشأن، «عدم دفع المشتري ضريبة القيمة المضافة للبائع المسجل في الضريبة والحاصل على رقم ضريبي»، وردّت الهيئة بأن الخلاف المشار إليه خلاف تعاقدي/تجاري وهو خارج اختصاصها النظامي.

من ناحية أخرى، قالت «الزكاة والدخل»، إنه في حالة بيع الأراضي أكثر من مرة، يجب مع كل عملية بيع تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الأرض، لأن كل عملية توريد تعدّ منفصلة عما سبق، ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإجمالية.

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