البلديات توجّه إنذارًا مشروطًا لمحطات الوقود بإيقاف الترخيص

أنذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، محطات الوقود بإيقاف تراخيصها، حال عدم الالتزام بوضع شاشات للتعريف بأسعار الوقود.
وقالت الوزارة (في بيان)، عبر «تويتر»، مواكبة للمراجعة الشهرية لأسعار الوقود تؤكد الوزارة على جميع المحطات بضرورة الالتزام بوجود شاشات إلكترونية توضح أسعار الوقود وفق الاشتراطات، وعقوبة مخالفة ذلك تصل لحد إيقاف ترخيص الخدمة.
وتتضمن الاشتراطات الفنيّة بشأن محطات الوقود وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة واضحة في مداخل محطات الوقود تبيّن أسعار البنزين، والديزل والكيروسين، كما نصّت الاشتراطات على أن تكون الأسعار واضحة ومعلنة بالريال السعودي شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة ذاتها، وأن تحتوي على رقمين عَشْرِيَّيْن بعد الفاصلة.
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