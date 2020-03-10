سفارة السعودية بفرنسا لرعايا المملكة: تواصلوا للتنسيق مع الخطوط الناقلة

دعت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين بجمهورية فرنسا إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخرًا، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأهابت بالمواطنين للرد على استفساراتهم التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة على الأرقام التالية: ( 0033673656324 - 0033626238195 ).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حصر 800 حالة مخالطة لمصابين بكورونا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع الصحي للمصابين بالفيروس «جيد.. باستثناء حالة واحدة تعود إلى أمريكي».

وذكر المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمرها اليومي بشأن تطورات كورونا، أن الإجراءات عند كل المنافذ مستمرة. مضيفًا أن إجراءات الحد من التجمعات احترازية؛ وجميعها الإجراءات في هذا الصدد تهدف إلى الحيلولة دون تفشي كورونا.

وقال العبد العالي، إن الحالات المصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج في الشرقية، وهناك حالة في الرياض وحالة في مكة المكرمة.

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وأضاف متحدث الصحة أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والبالغ عددهم 20 حالة، 47 عامًا، منهم 10 ذكور و10 إناث.

وأوضح أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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