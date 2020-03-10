الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

أعلن الديوان الملكي، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود. وأوضح -في بيان- أنه سيصلى عليه، غدًا الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وقال نص البيان الصادر عن الديوان الملكي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه، إن شاء الله، يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16/ 7/ 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

