بالفيديو.. ابتسام الشهري تحدد موعد إطلاق منظومة التعليم الموحدة للطلاب

قالت ابتسام الشهري -المتحدثة باسم وزارة التعليم العامّ- إنه سيتم إطلاق منظومة التعليم الموحدة أو التفاعلية، والتي يتم فيها تقديم الأنشطة التقييمية للطلاب، وتتضمن التفاعل بين المعلم والطالب الأسبوع المقبل. مشيرة إلى أنها متاحة حاليًا لطلاب محافظة القطيف فقط.

أشارت -في تصريحات لقناة «الإخبارية»- إلى أن وزارة التعليم تتيح للطلاب والطالبات 3 طرق مختلفة لـ«التعلم عن بعد»، أولها قنوات عين، ببث مباشر يوميًّا، والتي تقدم يومًا دراسيًّا كاملًا يبدأ 8 صباحًا وينتهي 12.30 ظهرًا، وكذلك بوابة عين التي توفر كتبًا ومصادر متعددة وبنك أسئلة. موضحة أن تصفحها بدون تسجيل دخول، ويُمكن لأولياء الأمور استخدام هذه البوابة لمساعدة أبنائهم ومتابعتهم.

يذكر أن وزارة التعليم، وفّرت للطلاب والطالبات متابعة دراستهم من مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، من خلال 15 قناة بث مباشرة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التعليم، على جميع الطلاب، استخدام الترددات والروابط والتطبيقات الرسمية المعلنة، ضمن إجراءاتها لتطبيق التعليم عن بُعد، في ضوء التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا. ونوّهت الوزارة، عبر «تويتر» بعدم استخدام أي حسابات أو تطبيقات أخرى غير رسمية. مشيرة إلى أن تفعيل المدارس الافتراضية، والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، ويظهر جدية الوزارة في تسخير ما توفره من تقنية الاتصال وقدرات وإمكانات لخدمة الطلاب والطالبات.

وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس الإثنين، على تطبيق «المدرسة الافتراضية»، بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العامّ؛ وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتفقّد الوزير «مجمع الأمير سلطان» التابع لإدارة تعليم الرياض، وتابع وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموّحدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع.

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