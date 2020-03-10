السعودية اليوم / مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة



حائل 15 رجب 1441هـ الموافق 10 مارس 2020م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى هبوب عاصفة رملية تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة، اعتباراً من بعد غد الخميس حتى يوم السبت القادم .

// انتهـى //

21:53ت م

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