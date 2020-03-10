السعودية اليوم / اليونان تغلق المدارس والجامعات أسبوعين



أثينا 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أغلقت اليونان اليوم المدارس ودور الحضانة والجامعات أسبوعين بهدف منع انتشار فيروس كورونا السريع الذي أصاب 89 شخصاً في البلاد.

وقال وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس في تصريح صحفي " إن الحكومة قررت تعليق أنشطة كل المؤسسات التعليمية في كل أنحاء البلاد لـ 14 يوماً".

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21:37ت م

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