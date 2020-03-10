

روما 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة عدد حالات الوفيات في إيطاليا إلى 168 حالة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي " إن عدد المتوفين في إيطاليا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 463 إلى 631 حالة ".

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 10149 حالة بعد أن كانت على مستوى 9172 مساء أمس .

يذكر أن إيطاليا تعد ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الصين.

// انتهى //

21:34ت م

0270





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بكورونا من 463 إلى 631 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.