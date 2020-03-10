السعودية اليوم / جامعة تبوك تتخذ عدداً من الخطوات الاحترازية والوقائية لتعزيز الصحة العامة



تبوك 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

اتخذت جامعة تبوك عدداً من الخطوات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا في جميع مرافق الجامعة من كليات وعمادات وإدارات وسكن ومساجد، بوضع 750 قاعدة للمعقمات الطبية.

كما قامت الجامعة برش جميع المكاتب والممرات في الجامعة، وتعليق استخدام البصمة للموظفين والاكتفاء بالتوقيع، وتكليف المركز الطبي في الجامعة بالعمل فترتين في اليوم الواحد، ووفرت الجامعة عيادة طبية خاصة للطالبات في كلية إدارة الأعمال، وتخصيص رقم 4000 للاستفسارات والاستعلام ورقم 2555 للطوارئ.

وعلى صعيد التوعية نظمت الجامعة العديد من المحاضرات واللقاءات التوعوية للطلاب والطالبات، قدمها متخصصون في مجالي مكافحة العدوى وعلم الأوبئة، بالإضافة إلى الرسائل التوعوية والتثقيفية في حسابات الجامعة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار سير العملية التعليمية عبر منصة البلاك بورد، بالإضافة إلى إقامة برنامج تدريب طلاب وطالبات الجامعة للوقاية والتعريف الشامل بفيروس كورونا.

//انتهى//

21:21ت م

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