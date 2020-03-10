السعودية اليوم / زراعة المدينة المنورة تقيم ورشة عمل خاصة ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)



المدينة المنورة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة المدينة المنورة اليوم ورشة عمل خاصة ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) للتعريف بكيفية الحصول على الدعم للمنتجات الزراعية وطريقة الدخول للبرنامج.

وناقشت الورشة الشروط والأحكام التي تنطبق على من يتحقق عليه البرنامج، وأبرز المشاكل التي تواجه طالبي الدعم للمنتجات الزراعية في منطقة المدينة المنورة، مثل محاصيل الورد والنحل وإنتاج العسل والفاكهة.

حضر الورشة جمع من ممثلي المكاتب والوحدات التابعة للفرع بالمنطقة بالإضافة إلى رؤساء الجمعيات الزراعية بالمدينة المنورة.

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21:17ت م

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