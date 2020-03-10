السعودية اليوم / مدني المدينة المنورة يعقد لقاءً توعوياً للتعريف بإجراءات الوقاية من "كورونا"



المدينة المنورة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

عقدت المديرية العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة اليوم لقاء توعوياً عن الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع (فيروس كورونا المستجد - كوفيد19) ، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي.

ويهدف اللقاء لنشر ثقافة الوعي الصحي لدى منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة بما يحقق بيئة عمل صحية .

// انتهى //

21:08ت م

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