السعودية اليوم / جامعة فهد بن سلطان بتبوك توقع اتفاقية تعاون مع صحة المنطقة



تبوك 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

وقعت ‏جامعة فهد بن سلطان بتبوك اليوم اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، في إطار التعاون المشترك بين الجهتين.

ومثل الجامعة في توقيع الاتفاقية مديرها الدكتور محمد اللحيدان، فيما مثل صحة تبوك مدير الشؤون الصحية الدكتور غرم الله الغامدي .

وتتضمن الاتفاقية عدة بنود، أهمها القيام باستحداث برامج للتضامن بين الجهتين تهدف إلى تدريب طلاب كلية الطب والاستفادة من خبرات الهيئة التعليمية في تطوير المستشفيات، وكذلك استفادة منسوبي الشؤون الصحية من برامج الدراسات العليا التي تنفذها جامعة فهد بن سلطان.

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21:07ت م

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