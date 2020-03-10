السعودية اليوم / محافظ الدرب يستقبل أعضاء لجنة التنمية بالمحافظة



الدرب 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

استقبل محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني في مكتبه بمقر المحافظة اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة المعينين للفترة القادمة .

وفي بداية اللقاء هنأ المحافظ الأعضاء الجدد وحثهم على بذل كل ما في وسعهم للارتقاء بأعمال لجنة التنمية ، لافتاً إلى الدور المهم والحيوي للجنة في خدمة المجتمع من خلال البرامج والفعاليات والمساهمة مع الجهات الأخرى .

وقدم رئيس اللجنة نبذة عن البرامج والمشروعات التي تعدها لجنة "تنمية الدرب" للفترة القادمة ، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى لخدمة المجتمع من خلال إشراك المواطنين في اختيار واقتراح البرامج التي يجري العمل على دراستها .

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21:06ت م

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