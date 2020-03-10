السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو إيران لإطلاق سراح كل السجناء مع تفشي فيروس كورونا



الأمم المتحدة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن إيران لإطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن وجود سجناء سياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا يعد أمراً مقلقًا.

وقال المقرر الأممي : إن عددًا من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي، وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم يعيشون ظروفاً صعبةٍ، معربًا عن قلقه من هذا الوضع.

وأشار جاويد رحمن إلى أنه أوصى إيران بالإفراج بصورة مؤقتة عن جميع السجناء خوفاً من تفشي الفيروس.

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21:02ت م

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