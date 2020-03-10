السعودية اليوم / توقعات بهطول أمطار رعدية على جازان والدفاع المدني يدعو للحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة



جيزان 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، بناء على تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية يتخللها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان ومحافظاتها .

وأهاب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة ، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وحثّ العقيد الغامدي الجميع على متابعة ما يصدر عن المديرية من تحذيرات وتوجيهات ورسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني .

// انتهى //

21:02ت م

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