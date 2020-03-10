السعودية اليوم / الكونجو تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا



كينشاسا 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

سجلت جمهورية الكونجو الديمقراطية اليوم أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة إتيني لونجوندو في تصريح له اليوم " إن السلطات فرضت حجراً صحياً على مواطن بلجيكي زار البلاد قبل عدة أيام, وعلى عدد من مرافقيه".

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20:58ت م

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