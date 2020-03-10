السعودية اليوم / ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس إلى 6 حالات



تونس 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل إصابة سادسة بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج التحليل المخبري لـ 44 شخصًا.

وأوضح مدير الرعاية الصحية الأساسية في تونس شكري بن حمودة خلال مؤتمر صحفي، أن المصاب الجديد بفيروس كورونا هو شقيق مصاب آخر تم الكشف عنه سابقاً في محافظة المهدية شرق تونس.

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20:33ت م

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