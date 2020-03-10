شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 مارس 2020 أعلن الديوان الملكي في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود.

Advertisements وقال الديوان، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“: ”سيصلى عليه غدًا الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“ .. وفق “إرم نيوز“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموت يغيب الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.