شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات الدورة الرياضية الثامنة للقوات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

توج اللواء البحري الركن جاسر الشهري قائد قاعدة الملك سلمان للإسناد البحري بالرياض اليوم نيابة عن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، الفرق المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الثامنة على كأس قائد القوات البحرية لعام ١٤٤١هـ،وتم تتويج منتخب الأسطول الشرقي الدرع العام لدورة الألعاب الرياضية الثامنة على كأس معالي قائد القوات البحرية .

الجدير بالذكر أن الهدف في هذه البطولة بث روح التنافس الرياضي الشريف بين منتخبات القوات البحرية واكتشاف رياضيين مميزين في مختلف الألعاب الرياضية، والاستعداد الجيد لمنتخبات القوات البحرية في جميع الألعاب الرياضية للمشاركات والمنافسات الداخلية والخارجية .