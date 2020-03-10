شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات الدورة الرياضية الثامنة للقوات البحرية والان نبدء بالتفاصيل
توج اللواء البحري الركن جاسر الشهري قائد قاعدة الملك سلمان للإسناد البحري بالرياض اليوم نيابة عن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، الفرق المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الثامنة على كأس قائد القوات البحرية لعام ١٤٤١هـ،وتم تتويج منتخب الأسطول الشرقي الدرع العام لدورة الألعاب الرياضية الثامنة على كأس معالي قائد القوات البحرية .
الجدير بالذكر أن الهدف في هذه البطولة بث روح التنافس الرياضي الشريف بين منتخبات القوات البحرية واكتشاف رياضيين مميزين في مختلف الألعاب الرياضية، والاستعداد الجيد لمنتخبات القوات البحرية في جميع الألعاب الرياضية للمشاركات والمنافسات الداخلية والخارجية .
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام فعاليات الدورة الرياضية الثامنة للقوات البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.