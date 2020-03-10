شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في تركيا : الخطوط السعودية تفتح رحلاتها للراغبين في العودة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة في تركيا أنه بالإشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدة دول من ضمنها تركيا ، فإن الخطوط السعودية تفتح رحلاتها من تركيا اعتباراً من اليوم وحتى 12 مارس الجاري، للمواطنين السعوديين وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات، الراغبين في العودة إلى المملكة.

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