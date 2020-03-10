تعليق اجتماعات التجارة العالمية 10 أيام بسبب إصابة موظف بـ كورونا

2020-03-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت منظمة التجارة العالمية تعليق الاجتماعات 10 أيام؛ بسبب إصابة موظف بفيروس كورونا المستجد.

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وقال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء: إن أحد العاملين بالمنظمة التي مقرها جنيف أُصيب بفيروس كورونا المستجد، وإن المنظمة “تتخذ كل الاحتياطات الضرورية”.

وسُئل المتحدث دانيل بروزن التعقيب على تقارير بأن موظفًا أصيب بالفيروس، فقال في رد بالبريد الالكتروني: “نؤكد أن عضوًا بهيئة العاملين بالمنظمة أُصيب بفيروس كورونا، ونتخذ كل الاحتياطات الضرورية، ونراجع الوضع بشكل مستمر؛ للوقوف على التطورات”.

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