اخبار السعوديه

تعليق اجتماعات التجارة العالمية 10 أيام بسبب إصابة موظف بـ كورونا

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم تعليق اجتماعات التجارة العالمية 10 أيام بسبب إصابة موظف بـ كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-10

تعليق اجتماعات التجارة العالمية 10 أيام بسبب إصابة موظف بـ كورونا

المنظمة أكدت أنها تتخذ كل الاحتياطات الضرورية

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت منظمة التجارة العالمية تعليق الاجتماعات 10 أيام؛ بسبب إصابة موظف بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء: إن أحد العاملين بالمنظمة التي مقرها جنيف أُصيب بفيروس كورونا المستجد، وإن المنظمة “تتخذ كل الاحتياطات الضرورية”.

وسُئل المتحدث دانيل بروزن التعقيب على تقارير بأن موظفًا أصيب بالفيروس، فقال في رد بالبريد الالكتروني: “نؤكد أن عضوًا بهيئة العاملين بالمنظمة أُصيب بفيروس كورونا، ونتخذ كل الاحتياطات الضرورية، ونراجع الوضع بشكل مستمر؛ للوقوف على التطورات”.

تابعنا على 5e62dfcb2f.jpg تواصل معنا على3af06db07f.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق اجتماعات التجارة العالمية 10 أيام بسبب إصابة موظف بـ كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا