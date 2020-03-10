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ترامب ينفي حاجته للخضوع لفحص للكشف عن فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاجته للخضوع لفحص للكشف عن فيروس كورونا.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام: إن ترامب في صحة ممتازة، ولم يتواصل عن قرب أو بشكل مطول مع أي شخص مصاب.
جاء ذلك بعد الإعلان عن أن عضوين في الكونجرس، اجتمعا مع ترامب مؤخرًا، قررا الخضوع لعزل صحي ذاتي بعد لقائهما بشخص مصاب بالفيروس.
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