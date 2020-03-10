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بيان من الديوان الملكي : وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي " انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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