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إنشاء فصول افتراضية لتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المناطق

فيما وقف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على عمل الوزارة في تطبيق «المدرسة الافتراضية» بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام، على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدأت إدارات تعليمية وجامعات في المناطق والمحافظات في تفعيل الدراسة عن بعد.

واطلع الدكتور حمد آل الشيخ خلال زيارته لمجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، على وسائل التعليم عن بعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموحدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع، كما تابع معاليه بث قنوات عين المباشر للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي، على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 15 قناة من الثامنة صباحا إلى الـ 12:30 ظهرا، وتعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط:

youtube.com/dorosien.

كما اطلع على مراحل التطبيق والإجراءات التي اتخذت حفاظا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب والطالبات بالانقطاع الموقت عن الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها مكاتب الإشراف خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات أولياء الأمور، وكيفية التعامل معها.

وأكد آل الشيخ على مضاعفة الجهود في إيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الالكتروني المتاحة للمعلمين والطلاب، للاستمرار في العملية التعليمية، موضحا أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد، مبينا بأن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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100 فصل افتراضي

فتحت جامعة بيشة نحو 100 فصل افتراضي ضمن تطبيق خطة عمادة التعلم الالكتروني.

وأشار مدير الجامعة الدكتور أحمد نقادي إلى أنه تم تدريب 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس على مهارات الفصول الافتراضية، سواء من بعد أو داخل معامل التعلم الالكتروني منذ صدور قرار التعليق، وذلك لرفع فاعلية التعامل مع برنامج «البلاك بورد»، مبينا بأنه تم البدء بدمج 6500 شعبة بالجامعة وفروعها لتوحيد جهود الأقسام ومساعدتهم لدعم التعليم عن بعد، كما تم إنشاء غرفة عمليات ودعم فني بالعمادة تخدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في أدوات التعلم الالكتروني، حيث تعمل عمادة التعلم الالكتروني على مدار اليوم لتقديم الدعم الفني عبر غرفة العمليات وعبر تذاكر الدعم الفني والاتصالات الهاتفية وتطبيق الواتس اب.

جامعة الملك خالد

تحويل 15 ألف شعبة إلى تعلم الكتروني بجامعة الملك خالد، وتدريب 800 عضو هيئة تدريس على آليات استخدام الفصول الافتراضية وأنماط التعلم الالكتروني، عبر 5 أشكال تدريبية تتيح للجميع الاستفادة، فيما ستكمل العمادة غدا تدريب أعضاء هيئة التدريس الناطقين باللغة الإنجليزية، وأيضا تتيح عمادة التعلم الالكتروني عددا من الدورات والورش التدريبية الالكترونية حتى نهاية الأسبوع الحالي عبر منصتها الالكترونية، وذلك بالتعاون مع إدارة الدعم الفني بالعمادة، ووحدات التعلم الالكتروني في الكليات، فيما تستمر الخطة التدريبية على مدار الأسبوعين القادمين بمعدل جلستين تزامنيتين إحداهما لأعضاء هيئة التدريس والأخرى للطلاب.

تعليم عسير

ناقش اجتماع بتعليم عسير إنشاء غرفة عمليات، وتوزيع المهام والمسؤوليات على إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم، والتعليم الأهلي، والقبول والاختبارات، وتقنية المعلومات وبوابة المستقبل والإعلام والاتصال، والقيادة المدرسية، والتدريب، والتعليم المستمر، والعمل على تكامل الأدوار، إضافة إلى أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية استمرار العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وتثقيفهم بطرق الاستفادة من المنصات التعليمية الالكترونية، على أن يتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الأداء وتقييمه.