منع تقديم الشيشة والمعسلات في مقاهي جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية خطة شاملة لمنع انتشار ومكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) من خلال إجراءات منظمة ومبرمجة تهدف لمنع انتشار المرض.
وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي أن الفرق البلدية باشرت عددا من المواقع بالنطاق شملت الأسواق والمجمعات التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع معقمات في دورات المياه، مبينا أنه جرى التأكيد على مقدمي المواد الغذاء في المطاعم بارتداء الكمامات وتوجيه العاملين في منشآت الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات.
وأشار إلى إلزام المنشآت الصحة العامة والغذائية بورقة توعوية مع تعهد يتم بموجبها العمل بمضمون التعهد إضافة إلى زيارة 24 من المقاهي وإشعارهم بإيقاف تقديم بيع الشيشة والمعسلات موقتا حتى إشعار آخر، وإشعار 21 منشأة صحية وغذائية بالالتزام بوسائل الحماية والصحة العامة، وإغلاق 7 منشآت صحية لوجود مخالفات تستوجب الإغلاق وتطبيق بحقهم الجزاءات والغرامات اللازمة، وعدم السماح لهم بمزاولة النشاط لحين تصحيح المخالفات.
من إجراءات الأمانة لفيروس كورونا:
- تعقيم عربات التسوق
- وضع معقمات في دورات المياه
- التأكيد على مقدمي مواد الغذاء في المطاعم بارتداء الكمامات
- توجيه العاملين في منشآت الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات
- إشعار المقاهي بإيقاف تقديم بيع الشيشة والمعسلات
- إشعار 21 منشأة صحية وغذائية بالالتزام بوسائل الحماية
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