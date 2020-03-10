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إلزام أسواق مكة المركزية بتوفير المعقمات عند المداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اتخذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة عددا من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث ألزمت الأسواق المركزية والمحلات التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة، بتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسة وأماكن التجمعات ودورات المياه، ووجهت مراقبي الأمانة ومراقبي الجهات ذات العلاقة بلبس القفازات والكمامات أثناء التفتيش على المنشآت حفاظا على سلامتهم.

كما شددت «صحة البيئة» على عدم السماح للمستهلك في المخابز والأفران بتعبئة الخبز يدويا، وضرورة توفير الملاقط والقفازات لاستخدامها في هذا الغرض، مع إلزام العاملين بسرعة تعبئة الخبز بعد تبريده مباشرة.

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وفي السياق نفسه شرعت الإدارة العامة للصحة العامة فور ورود تحذيرات فيروس كورونا بتأمين أدوات التعقيم بجميع مباني إداراتها وإلزام الجميع باستخدام المعقمات عند الدخول والخروج في جميع أوقات الدوام، وذلك حرصا منها على سلامة منسوبيها والمراجعين من مختلف شرائح المجتمع.

من جهة أخرى بادرت الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بالإعلان عن مجموعة من الخدمات الالكترونية تحت عنوان «مخدوم وأنت في بيتك»، والتي يمكن للمواطن الاستفادة منها عن بعد من خلال بوابة الخدمات الالكترونية والتواصل عبر الأرقام التي خصصتها الأمانة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، وحفاظا على سلامة المواطنين وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.

وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل حلواني، أنه يمكن الاستفادة من إنهاء جميع الإجراءات عن بعد من خلال منصة «بلدي» وخدمة الرخص التجارية، وفرز الأراضي المخططة، وتسجيل وتعديل الصكوك للمخططات المعتمدة، وتقديم الدعم التقني لخدمة «سبيل» والاستعلام عن المعاملات، عبر الرقم 0544229077 ، إضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن الأماكن الموبوءة عبر الرقم 0539400940 وإرسال البلاغات عبر تطبيق «الواتس اب» والرقم الموحد 940.

إجراءات بالأسواق والمراكز التجارية: