اخبار السعوديه

تعليق خاصية اللمس على الشاشات التفاعلية بالمسجد الحرام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

تعليق خاصية اللمس على الشاشات التفاعلية بالمسجد الحرام
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

علقت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال في المسجد الحرام العمل بالشاشات التفاعلية التوعوية التي تعمل بخاصية اللمس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الرئاسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير الإدارة علي النافعي أن الإجراء يهدف إلى الوقاية والحد من انتشار الفيروس، ولتكون بيئة الحرمين الشريفين خالية من أي أمراض، لينعم قاصدوهما بالطمأنينة والسكينة، مبينا أنه يمكن الاستفادة من بعض المحتوى الرقمي عن بعد عبر بوابة الرئاسة وشاشات العرض الثابتة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق خاصية اللمس على الشاشات التفاعلية بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا