تعليق خاصية اللمس على الشاشات التفاعلية بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
علقت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال في المسجد الحرام العمل بالشاشات التفاعلية التوعوية التي تعمل بخاصية اللمس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الرئاسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مدير الإدارة علي النافعي أن الإجراء يهدف إلى الوقاية والحد من انتشار الفيروس، ولتكون بيئة الحرمين الشريفين خالية من أي أمراض، لينعم قاصدوهما بالطمأنينة والسكينة، مبينا أنه يمكن الاستفادة من بعض المحتوى الرقمي عن بعد عبر بوابة الرئاسة وشاشات العرض الثابتة.
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