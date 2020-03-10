شكرا لقرائتكم خبر

ألزمت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها المطاعم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عرعر

ألزمت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها المطاعم بتوفير الكمامات الواقية، كما اشترطت أن تكون طاولات الطعام يبعد بعضها عن بعض بما لا يقل عن 1.5 م وتعقيم الطاولات، إضافة إلى إغلاق جميع محلات مقاهي الشيشة في المنطقة حتى إشعار آخر.

Advertisements

واتخذت الأمانة عددا من الإجراءات الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا من خلال تكثيف أعمال غسيل الأرصفة بالشوارع العامة والأسواق مع تعقيمها للحد من انتشار الأمراض.

وشملت الإجراءات التأكيد على محلات الحلاقة باتباع الإجراءات الصحية وإلزامهم باستخدام المعقمات ولبس الكمامات ومنع استخدام أدوات الحلاقة (الأمواس) ذات الاستخدام المتعدد والالتزام باستخدام ذات الاستخدام الواحد، وإلزام المطاعم بتوفير الكمامات وتكون طاولات الطعام يبعد بعضها عن بعض بمقدار لا يقل عن 1.5 م وتعقيم الطاولات واستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل (الملاعق، الشوك، الأطباق) والتعقيم بشكل مستمر، وكذلك استخدام المعقمات داخل صالة الطعام وفي دورات المياه.

وبينت الأمانة أنها ألزمت منافذ بيع المواد الغذائية بتعقيم عربات التسوق والأرفف داخل المحل بشكل مستمر بما لا يقل عن 3 مرات يوميا.