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دورات وفرق ميدانية لتوعية المسعفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية سلسلة من الدورات التثقيفية والتوعوية عن مرض كرونا الجديد (كوفيد 19) لمنسوبيها لمدة أربعة أيام وتستمر حتى غد، وتهدف إلى التوعية والتثقيف بطرق الوقاية من المرض والتعامل مع المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وجرى تشكيل ثلاث فرق يومية من الإدارة الطبية والجودة والتدريب والتطوع، تزور أكثر المراكز الإسعافية التابعة لمنطقة الرياض، بهدف نشر وتوعية وتثقيف المسعفين العاملين في الميدان عن مرض كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع المريض، حيث بدأت هذه الفرق عملها من الأحد الماضي وتستمر حتى تتم تغطية جميع المراكز الداخلية والخارجية لمنطقة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم، حرصا على سلامة المسعفين من خلال استخدام الأدوات الوقائية في مثل هذه الحالات من الفيروسات المعدية.