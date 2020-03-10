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التحول الرقمي يغني 9047 مستفيدا عن زيارة كتابات العدل يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد مركز العمليات العدلي أن إجمالي العمليات الالكترونية التي تمت دون الحاجة لزيارة كتابات العدل خلال الشهر الماضي، والتي بلغت نحو 120 ألف عملية، أغنت نحو 190 ألف مستفيد (أطراف الوكالات وخدمات التوثيق كافة) عن الحضور، ما يعادل نحو 9047 مستفيدا يوميا كان حضورهم إلزاميا في السابق.

وأطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، العام الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، والذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءا من 10 ربيع الأول 1440هـ.

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وبينت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير نحو 8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق، لا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.

يذكر أن وزير العدل أطلق عددا من الخدمات في قطاع التوثيق العام الماضي، من أهمها إصدار الوكالات الالكترونية وهي خدمة تلغي الورق، وكذلك لن يكون المستفيد مضطرا لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته التي ستصله على رقم جواله المسجل في

خدمات مقدمة دون زيارة المستفيدين خلال شهر: