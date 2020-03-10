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الشورى يطالب بإعادة تأهيل الأحياء السكنية لتحقيق برنامج جودة الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة، وفق خطة زمنية محددة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة (غير التاريخية)، لتعزيز بيئتها الاستثمارية والسكنية، وفق رؤية المملكة 2030.

ودعا المجلس الوزارة إلى وضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقا لما هو متبع عالميا لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية في المملكة.

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كما دعا المجلس الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى العمل على تحديث نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي رقم (360/1/19) وتاريخ 28 / 3 / 1360هـ، بما يتوافق مع ما استجد من أنظمة ومعايير صدرت بعد هذا التاريخ.

وطالب المجلس في قراره وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإلزام المحلات والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو الأنواع الصديقة للبيئة.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب المجلس وزارة السياحة بالسعي لزيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها. وطالب المجلس في قراره الوزارة بإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشروعات التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني.

وطالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وكالة الأنباء السعودية بمضاعفة جهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية، مع مراعاة أن تكون ملائمة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على درجة وصولها بفعالية إلى الجمهور المستهدف.

كما طالبت اللجنة الوكالة بمراجعة آليات وأدوات تنفيذ مهامها وأهدافها على نحو يضمن شموليتها، وعدم تداخلها، وقابليتها للقياس، لتوظيفها بشكل دقيق ودوري في تقديم حجم إنجازاتها ومدى تحققها.