5 خطوات زمنية لتحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة
حددت وزارة الحج والعمرة خمس خطوات لتحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة وفق خط زمني محدد بدءا من شهر مارس الحالي، حيث الاتفاق على الخطوات القادمة للتحول من خلال تواصل الوزارة مع الهيئة التنسيقية، لتقوم بعدها مؤسسات الطوافة بالخطوة الثانية في إنشاء لجان الترشيح وفتح باب الترشيح، ومن ثم تزود وزارة الحج والعمرة المؤسسات بقائمة المرشحين.
في حين تأتي الخطوة الثالثة في اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات بالاتفاق ما بين وزارة الحج والعمرة ووزارة التجارة لتتبعها الخطوة الرابعة في شهر أبريل بعقد الجمعية العمومية للمؤسسات وإجراء الانتخابات، لتختتم الخطوات بعقد الجمعية التأسيسية وإقرار وزارة التجارة بالتأسيس .
يذكر أن نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج الذي وافق عليه مجلس الوزراء في رمضان الماضي نص على إعادة هيكلة مؤسسات الطوافة والأدلاء، وتحويلها إلى شركات مساهمة، وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها وتصنيف خدماتها التي تقدم نوعا وكما.
الخط الزمني لعملية تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة :
- الاتفاق على الخطوات القادمة في 2 / 3 / 2020 بالتواصل مع الهيئة التنسيقية
- إنشاء لجان الترشيح وفتح باب الترشيح في 8 / 3 وتزويد المؤسسات بقائمة المرشحين
- اعتماد عقد التأسيس في 1 / 4 من وزارتي الحج والتجارة
- عقد الجمعية العمومية للمؤسسات وإجراء الانتخابات لمجالس الإدارة وتوقيع عقد التأسيس في 15 / 4 /2020
- عقد الجمعية التأسيسية وإقرار وزارة التجارة بالتأسيس
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