شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
أظهرت دراسة أن الرضع من الأسر التي تتحدث لغتين يولون انتباها للمعلومات الجديدة بشكل أسرع من الأطفال الآخرين.
ويعتقد الناس أن ميزة ثنائية اللغة هي أنها تتيح مجموعة متنوعة من الفوائد الإدراكية طويلة الأمد، رغم أن بعض الدراسات تشكك في وجود هذه الميزة في الأساس.
ولاحظ باحثو الدراسة التي أجريت في جامعة أنجليا راسكين في كامبريدج بالمملكة المتحدة، بعضا من هذه الفوائد التي تعود على الأطفال من ثنائية اللغة في مرحلة قبل النطق.
كانت هذه تفاصيل خبر التحدث بأكثر من لغة ينمي مهارات الرضيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.