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الأمان أهم عنصر عند اختيار سرير الطفل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

إذا كان المرء يدقق للغاية عند شراء أسرة لأفراد الأسرة، فإنه يولي دقة أكثر لاختيار سرير الطفل، لكن ما الذي يجب وضعه في الاعتبار عند شراء أسرة الأطفال؟

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ويقول أندرياس كالبيتس من الرابطة الألمانية «مور سيفتي فور تشيلدرن»: إذا ما كانت عادات نوم الطفل تسمح بهذا فيمكن أن ينام في سرير كبير في عمر مبكر.

ويمكن أن ينام الرضيع مباشرة في سرير 60 في 120 سم أو 70 في 140 سم.

وعادة ما تأتي الحاجة لسرير كبير عندما يصل الطفل لسن المدرسة أو الوصول لطول 110 أو 120 سم، بحسب كالبيتس، ولكن مع إمكان تدحرج الأطفال من السرير في هذه السن، فإنه من الأفضل وجود حاجز على جوانب السرير، بحسب أورزولا جايسمان من الرابطة الألمانية لصناعة الأثاث.