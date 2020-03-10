ليفربول وأتلتيكو بجمهور.. سان جيرمان ودورتموند بدون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

يتطلع ليفربول إلى التقدم خطوة على طريق الدفاع عن لقبه بدوري أبطال أوروبا عندما يستضيف أتلتيكو مدريد اليوم بإياب دور الـ16.

ويأمل ليفربول في الاستفادة من الدعم الجماهيري بعدما خسر 0-1 في الذهاب على ملعب أتلتيكو، فيما سيفتقد باريس سان جيرمان المساندة الجماهيرية عندما يستضيف بوروسيا دورتموند الذي حقق الفوز 2 - 1 على ملعبه ذهابا. وتقام مباراة باريس سان جيرمان مع دورتموند بدون جماهير في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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ويأمل المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب في أن يواصل الفريق انتفاضته بعد الفوز على بورنموث بالدوري الإنجليزي والذي أخرج الفريق من كبوة عابرة.

وفي المباراة الأخرى يسعى دورتموند لاستغلال الأفضلية التي نالها من الفوز 2 -1 ذهابا عندما يحل ضيفا على سان جيرمان.

ولكن سيكون بحاجة إلى تقديم أفضل أداء له في الدفاع لاجتياز عقبة جيرمان الذي يقوده المدرب توماس توخيل المدير الفني السابق لدورتموند نفسه.