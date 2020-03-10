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565 خريجا من المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أسهمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال شراكتها الاستراتيجية مع قطاع الأعمال في تأهيل 565 خريجا في المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية (هايبت HIPIT-)، الذي يقدم برامج التدريب الصناعي على مستوى عالمي بصفة أساسية لخريجي المدارس الثانوية لتأهيلهم للعمل في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مختلف شركات الخدمات ذات الصلة.

ويقدم المعهد الذي يستخدم اللغة الإنجليزية كوسيلة للتدريب والتواصل ويضم 4 ورش تدريبية، و26 فصلا تدريبيا، و4 مختبرات وغرفتي اختبار مجهزتين بأحدث التقنيات ومعظم المعدات الحديثة عددا من البرامج التدريبية المتخصصة، تمنح من خلالها المؤسسة درجة الدبلوم، ومن تلك البرامج: فني ميكانيكي، فني كهربائي، فني إمدادات، الصيانة الصناعية، إنتاج الورق وتكنولوجيا التعبئة والتغليف، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمعهد 700 متدرب.

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ويتمتع المتدرب في المعهد بمزايا متعددة أثناء التدريب وبعد التخرج حيث يعد موظفا بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة، وذلك من خلال توقيع عقد عمل مع إحدى الشركات الموظفة، ويستلم المتدرب راتبا شهريا (3000 ريال)، وتأمينا طبيا خلال فترة التدريب بالمعهد، ويحصل الخريج على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى العمل مباشرة في مقر الشركة الموظفة.

ويشترط للقبول في المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على الشهادة الثانوية (تخصص علمي أو إداري أو صناعي) وبنسبة لا تقل عن 70%، كما يشترط اجتياز المتقدم لاختبار القبول، والمقابلة الشخصية والكشف الطبي، والحد الأقصى للعمر لا يزيد على 30 سنة، وأن يكون المتقدم متفرغا كليا للتدريب بالمعهد، ويحق للمعهد تغيير أو وضع شرط جديد.

يذكر أن التسجيل في الموقع الالكتروني متاح طوال العام التدريبي للفصول التدريبية الثلاثة.