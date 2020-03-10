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نصف مليون لاجئ يعيشون بأقل من 3 دولارات يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ عمان

قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 500 ألف لاجئ في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، وبأقل من 3 دولارات في اليوم الواحد، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشكل حوالي 79% من اللاجئين في الأردن ولا يشمل ذلك الفلسطينيين.

وذكرت المفوضية في بيان تم توزيعه على صحفيين في عمان، أنها تشعر بالقلق بشأن إمكانية إدراج المزيد من اللاجئين في الأردن والمنطقة إلى خط الفقر، وتحدثت المفوضية عن أن نحو 90% من اللاجئين في الأردن، والذين ينتمون إلى 52 دولة، يقبعون تحت قروض مالية من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية.