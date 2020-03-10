شكرا لقرائتكم خبر

غرفة جدة تدشن فرع المركز الوطني للمنشآت العائلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

دشنت غرفة جدة أول فرع للمركز الوطني للمنشآت العائلية في مقرها الرئيس بجدة، في إطار مبادراتها الاستراتيجية لخدمة مجتمع الأعمال، تحفيزا لهذا القطاع في مسيرة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

ويعمل المركز تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لدعم المنشآت العائلية لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تعـزز نموها واستدامتها والتعاون في ذلك مع القطاع العام والخاص بما يخدم التنمية الوطنية.

Advertisements

ويسعى المركز الذي تم تأسيسه عام 2019 لإبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ القدرة التنافسية لها ورفع نسـبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ومن شركاء المركز القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والمنظمات الإقليمية والعالمية ذات العلاقة.

ويسعى المركز لتحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في «تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة، وذلك من خلال مبادرة وضع وتفعيل إطار لتحفيز الشركات الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية للاستدامة ودعم الشركات العائلية نحو الاستدامة في أداء الأعمال.

ويعد تدشين فرع المركز الوطني للمنشآت العائلية داعما للتعاون بين الغرفة والمركز، مما يخدم مجتمع الأعمال بشكل عام والمنشآت العائلية بشكل خاص التي تشكل غالبية المنشآت العاملة فـي المملكة بحوالي 538 ألف منشأة عائلية، ما يشكل نسـبة 63% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، وذلك في ظل اهتمام الدولة بدعم هذا القطاع الذي تصل مساهمته بالناتج المحلي لـ32%، وبالناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص لـ 66%، كما توظف المنشآت العائلية ما يقارب 2.7 مليون موظف ما يشكل نسبة 52% من إجمالي قوى العمل في المملكة «متضمنة العمالة الوطنية»، وتوظف نحو 2.7 مليون موظف ما يشـكل نسـبة 76% من إجمالي قوى العمل في القطاع الخاص .

وقطعت غرفة جدة شوطا سباقا في رعاية المنشآت العائلية كبيئة حاضنة للحراك الاقتصادي والاستثماري ونقل الخبرات، متبنية مختلف المبادرات التي تثري قيمة التنافس وترفع من حدة الاستثمارية.